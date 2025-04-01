У середній загальноосвітній школі Львова №73 реалізують проєкт соціального підприємства з виготовлення сухих здорових перекусів Vita Break. Учні цієї школи сушать яблука, банани та апельсини, пакують та продають їх.

Це спеціальна мінікухня школи №73. Тут учні власноруч виготовляють сухі здорові перекуси. До процесу підходять відповідально: надягають фартухи, рукавчики та шапочки. Цього разу виготовлятимуть яблучні чипси. Обов'язки чітко розподілені.

«Я мию фрукти», – каже учень Денис.

«Я зараз буду чистити яблука після того, як Денис їх помив», – додає учениця Вікторія.

«Я чищу серединку яблука для того, щоб людям не попадалися зернятка і щоб було все найсмачніше», – говорить учень Андрій.



Увесь процес відбувається під пильним наглядом вчителя.

«Дивлюся наскільки вони якісно вибрали серединку. Можна сказати, що непогано справилися, але цей контрольний процес має відбутися. Контрольно змиваємо, струшуємо, перерізаємо навпіл, бо так нашому слайсеру легше буде справитися», – зазначає вчитель гуртка «Економіка і підприємництво», керівник проєкту Vita Break Ярослав Манько.

Далі відбувається нарізка. Цей процес повністю виконує вчитель. Важливо, щоб кожен шматок був одного однакової товщини, щоб однаково просушувався. Далі до процесу знову долучаються діти. Вони викладають на решітку шматки яблук і ставлять у сушку. Там вони залишаються приблизно на 10 годин при температурі 70 градусів. Однак все залежить від сорту яблук, тож цей процес також потрібно контролювати. Коли фруктові чипси готові, їх фасують у пакети. З одного кілограма яблук, виходить 100 грам чипсів. Здебільшого фруктові чипси виготовляють із яблук, а також апельсинів та бананів. Учні кажуть – такі заняття їм дуже подобаються.

«Вони дуже є цікавими, пізнавальними, вчать фінансової грамотності, також вчать підприємливості. Чесно, я пробував виготовляти їх вдома, але це не завжди мені дуже добре вдавалося. А ось тут мені дуже добре виходить. Смакують мені, але найбільше мені смакують апельсини», – каже учень Андрій Яворський.

Важливо, що кабінет професійного виготовлення чипсів, так його називають у школі, має усе потрібне обладнання.

«Окрім стелажів, є раковини, з тої самої харчової нержавійки. Вони призначені для миття посуду і фруктів. Є звичайний умивальник для миття рук, далі столи, на яких ми обробляємо наші фрукти. Окрім столів, є сушарки, скиборізка, є в нас сокодавка, звичайні ручні приладдя: ножі, дошки, вага, бокси», – розповідає вчитель гуртка «Економіка і підприємництво», керівник проєкту Vita Break Ярослав Манько.

Продукцію вже реалізовували на форумі соціальних шкільних підприємств. 20-грамові пакети продавали за 25 грн, а 40-грамові – за 50 грн. Соціальне підприємство із виготовлення фруктових чипсів у школі №73 працює з початку лютого. А розпочалося все з того, що старшокласники цієї школи влітку завдяки Західноукраїнському кластеру соціальних підприємств та міському департаменту освіти і культури взяли участь у конкурсі, де презентували свій проєкт Vita Break й отримали грант. Йдеться про близько 200 тис. грн. Саме ці гроші допомогли реалізувати проєкт: відремонтувати приміщення, закупити обладнання. Зараз у проєкті Vita Break у межах гуртка «Економіка та підприємництво» залучені близько 10 дітей.

«Коли ми бачимо, що є якийсь конкурс, дуже часто наша ініціативна учнівська група приходить і ми разом міркуємо. Ми подумали, що з такого дитячого віку дуже круто культивувати навички здорового харчування. Основна цінність цієї ідеї, оскільки це соціальне підприємництво, мати прив'язку до соціальної мети. Коли ми продавали цю продукцію на ярмарках шкільних, то ми мали можливість ці кошти передавати нашим захисникам і захисницям. Наші учні та учениці, які брати участь у цьому проєкті, вони відвідували геріатричний пансіонат», – пояснює керівниця середньої загальноосвітньої школи Львова №73 Марта Бешлей.



Вікторія – одна з ініціаторок проєкту Vita Break. Зараз вона є менторкою для учнів менших класів, які займаються безпосередньо виробництвом. Сама ж веде, зокрема, соцмережі соціального підприємництва.

«Зараз, оскільки є нові молодші учасники, які займаються виробництвом, я перейшла до роботи над презентаціями, над контентом і комунікую з іншими соціальними підприємствами», – зазначає учениця школи №73 Вікторія Басараб.

Існує у цій школі і чимало інших ініціатив, зокрема працює гончарська студія для всіх охочих, також є музична студія, де займається дитячий бенд.