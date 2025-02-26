Національний етап олімпіади відбудеться 12-13 квітня

У першому етапі цьогорічної Економічної олімпіади серед школярів взяли участь 19 тис. учасників із 24 областей. Серед них визначили 54 фіналісти, які позмагаються у національному і міжнародному етапі. Цьогоріч встановили новий рекорд за кількістю учасників та рівнем конкуренції, повідомляє «Освіторія» з посиланням на організаторів.

Найуспішнішими школами за підсумками олімпіади є Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському університеті та Вінницький ліцей №20. Кожен навчальний заклад провів до фіналу по 3 учні.

За областями найуспішнішими є:

Запорізька, Харківська та Вінницька області – по 6 фіналістів;

Київ – 5 фіналістів;

Одеська, Дніпропетровська та Львівська області – по 4 фіналісти;

Хмельницька та Полтавська області — по 3 фіналісти.

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Економічну олімпіаду в Україні вже втретє організовує Центр Бендукідзе в межах Міжнародної економічної олімпіади. Це масштабне змагання перевіряє знання старшокласників з економіки та фінансів. Як зазначають організатори, цього року кожен четвертий учасник регіонального етапу – з невеликих населених пунктів, а кожен десятий – вчиться в сільській школі. Восьмеро з них стали фіналістами.

Національний фінал Економічної олімпіади відбудеться 12-13 квітня. Переможці отримають грошові винагороди, гранти на навчання у Київській школі економіки та представлять Україну на міжнародній олімпіаді в Греції.