Школярам проведуть тренінги та забезпечать менторську підтримку

Учні шкіл, коледжів і профтехів можуть взяти участь у проєкті STUDBIZ, який передбачає проведення тренінгів з соціального підприємництва і комплексну підтримку у його реалізації. Про це повідомляє «Освіта.ua».

Для проєкту відберуть 25 закладів освіти. Участь можуть взяти ті заклади, де навчається цільова аудиторія проєкту – молодь віком 14-18 років.

На першому етапі – навесні 2025 року – для учнів обраних закладів підготовлені тренери з соціального підприємництва проведуть одноденні освітні тренінги.

Наступним етапом стане конкурс, під час якого відберуть 15 закладів освіти. Вони зможуть позмагатися за комплексну підтримку у створенні соціального підприємства: супровід проєкту, додаткову навчальну програму для учнів, а також грантову підтримку для закупівлі обладнання і налаштування процесів.

Критерії відбору для конкурсантів такі:

державна або комунальна форма власності навчального закладу;

розташування: з одного населеного пункту зможе взяти участь тільки одна школа;

офіційний лист підтримки від навчального закладу;

обраний потенційний куратор;

проведений інтерактивний урок;

мотивація;

практична можливість організувати соціальне шкільне підприємництво в школі.

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Приймання заявок від учасників триватиме до кінця лютого. Міжнародний проєкт STUDBIZ («Соціальні учнівські підприємства для підтримки молоді в (пост)воєнній Україні») фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.