Після навчання ветерани пройдуть практику в IT-компаніях

У Львові ддля ветеранів організували безкоштовні курси, де їх навчатимуть технічних навиків програмування, англійської мови та софтскілів, що допоможуть реалізуватись у сфері ІТ. Курси для учасників бойових дій створила громадська організація «Академія для Героїв» спільно з Львівським центром надання послуг, повідомила пресслужба ЛМР.

Метою проєкту є допомогти ветеранам реалізуватися у повоєнному житті та здобути престижну професію й роботу. Після навчання їх візьмуть на практику в ІТ-компанії та допоможуть знайти свою перше місце праці у цій сфері.

Навчання стартує 3 лютого і триватиме офлайн протягом 10 місяців. 12 ветеранів війни навчатимуться за спеціальністю «Full Stack».

У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, окрім курсів та навчання, можна отримати різні консультації, безкоштовну юридичну і психологічну підтримку, записатися на майстерки і відпочинок для дітей захисників. Також там приймають документи на міські виплати для родин захисників.