Найбільше учасники програми цікавляться медсестринством, психологією та кулінарними професіями

У 2025 році в Україні більша кількість громадян зможе скористатися ваучерами на навчання та професійну перепідготовку. На ці потреба держава виділила 330 млн гривень. Ініціатива, яку фінансує Державна служба зайнятості, допоможе українцям опанувати нові професії. Про це повідомляє НУШ.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, у 2023 році навчальні ваучери отримали 18 тисяч українців, а у 2024-му – майже 23 тисячі. Цього року на програму передбачили 330 млн грн, що дозволить збільшити кількість учасників.

Навчальний ваучер покриває до 30280 гривень вартості навчання. Завдяки йому можна здобути одну з 155 професій і спеціальностей на вибір, наприклад, у галузі ІТ, медицини, будівництва, освіти. Учасники програми можуть самостійно вибрати навчальний заклад. В кінці навчання вони отримують державний сертифікат.

Хто може отримати ваучер на навчання:

громадяни України віком від 45 років;

учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

ветерани та ветеранки;

колишні полонені;

постраждалі внаслідок війни.

У 2024 році найбільше таких ваучерів видали у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях. Найпопулярнішими спеціальностями стали медсестринство, психологія, кухар та кондитер.

Подати заявку на отримання ваучера можна онлайн на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до найближчого центру зайнятості.