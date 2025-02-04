Студенти допоможуть школярам з десяти громад Запоріжжя

26 студентів із провідних українських університетів допоможуть школярам з прифронтових громад надолужити освітні втрати. Студенти долучилися до проєкту StudAid, вони є наставниками 110 дітей з 10 прифронтових громад Запорізької області. Про це повідомила НУШ.

Спочатку студенти пройшли 30-годинну підготовку: онлайн-модулі та тренінги в Києві. Їх навчали працювати з дітьми, мотивувати їх та бути для них опорою.

Учасниками проєкту стали студенти таких університетів:

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Харківського національного університету ім. Василя Каразіна;

Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Українського католицького університету та інших.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Ініціативу реалізує ГС «Ре:Освіта» у партнерстві з міжнародною організацією Plan International за підтримки Bündnis Entwicklung Hilft.