15 підлітків з України відберуть на безкоштовну програму

Учні 8-10 класів можуть безкоштовно пройти навчання в інноваційному навчальному закладі H-FARM. Там вони зможуть опанувати технології, створювати стартапи, вивчати іноземні мови. Ця освіта є підготовкою для вступу в університети рівня Оксфорду та Ліги Плюща, повідомляє «Освіта.ua».

На стипендіальну програму Nova Scholars відберуть 15 учнів з України віком від 15 до 17 років. Учасники повинні володіти англійською на рівні B1 та мати знання у STEM (науці, технологіях, інженерії та математиці).

Програма повністю покриває навчання та проживання юних новаторів в школі-пансіоні H-FARM у Венеції. За статистикою, 85% випускників H-FARM вступають до найкращих університетів світу. А серед міжнародних партнерів школи – Apple Distinguished School та Boarding Schools’ Association.

Зголоситися на участь у стипендіальній програмі можна до 15 березня. У заявці, крім документів, слід вказати кількість навчальних годин (або середній бал) з математики, фізики, інформатики та технологій і дизайну.