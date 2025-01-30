Фонди відзначили інноваційні освітні підходи спільноти

Громадська організація українських освітян EdCamp Ukraine увійшла до переліку номінантів двох міжнародних премій. Про це повідомляє НУШ.

EdCamp Ukraine нагородили премією глобального дитячого фонду Theirworld Education Innovation Awards. Організація увійшла до переліку 10 надихаючих навчальних проєктів серед 1200 заявок організацій усього світу.

Журі премії відзначили мережування соціально-емоційного та етичного навчання EdCamp. Їхня система розвиває різні здібності і включає системне мислення, соціальні навички, співчуття та тілесну грамотність, її вже випробували педагоги 26 українських шкіл.

Також EdCamp Ukraine стала одним з десяти фіналістів премії Responsibility award (Премія відповідальності) 2024 року. Її заснував міжнародний фонд родини Богдана Гаврилишина. Нагороду «Національний партнерський проєкт» отримала освітня платформа «Повір», яка працює з внутрішньою мотивацією дитини за інноваційною моделлю поєднання спринтів (швидких консультацій) і марафонів для системного надолуження освітніх втрат, а також включає гейміфіковані елементи. Фонд відзначив зусилля EdCamp у подоланні освітніх прогалин школярів, спричинених Covіd-19 і війною. До проєкту залучили 2000 дітей із різних вразливих груп.