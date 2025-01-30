У школах збільшать кількість психологів, проте, згідно з дослідженням, підлітки їм не довіряють

Міжнародна організація ЮНЕСКО презентувала результати всеукраїнського дослідження впливу війни на ментальне здоров’я школярів. Його провели разом із Voluntas за підтримки Японії серед підлітків із різних регіонів. Як розповіла «Новій українській школі» спеціалістка з освіти, психічного здоров’я та психосоціальної підтримки Представництва ЮНЕСКО в Україні Альона Попова, впродовж останніх двох років організація співпрацювала з учителями та психологами.

Педагоги неодноразово зауважували, що підлітки не йдуть на контакт з учителями та не довіряють шкільним психологам. Тому дослідження проводили саме підлітки, щоби вони змогли викликати довіру у своїх однолітків. Вони дослідили, як молодь знаходить сенс свого життя та долає виклики, з якими стикається в умовах війни. Опитали більше 23 тисяч школярів.

У першу чергу дослідників цікавив індекс осмисленості – це глибше поняття того, як розуміють сенс життя саме молоді люди. Цей показник формується з декількох складових – фізичне та когнітивне залучення, турбота про себе, соціальна взаємодія та ціль. Дослідження показало, що рівень осмисленості школярів України становить 7,3 бали з 10 і є нижчий, аніж у Кенії, Індії, Перу, Норвегії та інших країнах, де вже проводилось схожі дослідження.

Однак українська молодь продемонструвала високий рівень соціальної взаємодії. 95% молоді стверджували, що мають людей, які про них піклуються. Але психічному здоров’ю увагу приділяють лише 50% опитаних школярів. Крім того, учні мають труднощі у спілкуванні з батьками, але при цьому потребують менторства та орієнтирів щодо свого майбутнього.

Як повідомила керівниця директорату міжнародної співпраці МОН Альбіна Цятковська, цьогоріч у школах працювало приблизно 20400 психологів, що покриває 83% від потреби. Вже понад 209 тис. освітян успішно опанували навички психологічної підтримки, з них 73 тис. завершили курс підвищення кваліфікації.

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Продовженням цього дослідження є проєктно-орієнтоване навчання в середній та старшій школі: додаткові знання з проєктного менеджменту, тайм-менеджменту, психічного здоров’я, а також активної участі у прийнятті рішень, щоб діти активно долучалися до створення ініціатив.