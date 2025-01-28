Куди підліткам звернутися за безкоштовною психологічною підтримкою: список
Студенти та школярі можуть звернутися по безкоштовну психологічну підтримку. Перелік перевірених організацій підготувало МОЗ, пише «Освіторія». Усі консультації є анонімними, конфіденційними та безоплатними.
Отримати консультацію можна на гарячих лініях або у кризових службах психологічної підтримки. Туди можна звернутися за підтримкою, якщо немає змоги піти до лікаря. Там працюють спеціалісти, які заспокоять, підкажуть, як опанувати емоції, та нададуть рекомендації.
Канали психологічної підтримки дітей та підлітків:
ПОРУЧ – спільний проєкт МОН України, ЮНІСЕФ, Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та ГО «ВГЦ «Волонтер». Працюють онлайнові терапевтичні групи підтримки для підлітків.
Teenergizer – це рух, який об’єднав підлітків із регіону Східної Європи та Центральної Азії. На сайті можна записатись на безоплатну консультацію від психологів та консультантів проєкту.
Національна гаряча лінія для дітей та молоді від Ла Страда – 0 800 500 225 (зі стаціонарного) або 116 111 (з мобільного). Дзвінки безоплатні, анонімні, конфіденційні.
Не дрібниці – безпечний підлітковий простір, який надає безоплатні консультації онлайн в боті (але консультують психологи, не автоматизовані механізми).
Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine – 7333 (цілодобово).
ГО «Фонд Маша» – для жінок та дітей (Київ).
Коло сім’ї – центр для дітей, молоді, майбутніх батьків, вагітних.