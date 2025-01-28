Школярі можуть зателефонувати на анонімні гарячі лінії підтримки

Студенти та школярі можуть звернутися по безкоштовну психологічну підтримку. Перелік перевірених організацій підготувало МОЗ, пише «Освіторія». Усі консультації є анонімними, конфіденційними та безоплатними.

Отримати консультацію можна на гарячих лініях або у кризових службах психологічної підтримки. Туди можна звернутися за підтримкою, якщо немає змоги піти до лікаря. Там працюють спеціалісти, які заспокоять, підкажуть, як опанувати емоції, та нададуть рекомендації.

Канали психологічної підтримки дітей та підлітків: