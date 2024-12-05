Дітям важливо розуміти, що з дорослими їм безпечно

Діти, як і дорослі, важко переживають реалії війни. Щоб вони змогли справитися з емоціями і тривожністю, дорослим треба підтримати їх і допомогти пережити складний період. Міністерство освіти і науки у співпраці з дитячою психологинею Світланою Ройз підготували посібник для школярів «Травмачутливість у школі» за всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як?».

У посібнику пояснюють деякі реакції і поведінку дітей, труднощі у навчанні, що можуть спричинити стрес і тривожність через війну.

«Важливе правило: ми співчуваємо – не жаліємо. Діти переживають складний досвід, але точно впораються. Ми акцентуємо на їхній силі й спроможності бути стійкими. Нам варто переосмислити ставлення до оцінок. Адже якщо діти бояться зробити помилку поруч із нами, школа не стане територією безпеки. А найперше правило травмачутливості – з нами має бути безпечно», – наголошує психологиня Світлана Ройз.

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Серед рекомендацій педагогам у посібнику наводять такі:

Наскільки це можливо, дітям потрібні передбачуваність і послідовність. Вони потребують більше інформації про те, що відбуватиметься, яка послідовність дій, які правила школи й класу. Якщо є зміни, про них потрібно попереджати заздалегідь, адже зараз можуть бути складнощі з перелаштуванням, швидкою адаптацією.

Якщо шкільний день почався з повітряної тривоги чи вона була вночі, важливо зустріти дітей словами підтримки. Точно не починати навчання з контрольної роботи чи тесту.

Немелодійний дзвоник у школі може стати тригером, спровокувати емоційні реакції в дитини. Якщо є можливість, ліпше його замінити мелодією чи піснею.

Під час повітряної тривоги дітям потрібен супровід. Замість забавок з телефоном ліпше пропонувати спільні заняття, ігри.

Не давати практик із заплющеними очима. Заплющити очі – часто для дитини й дорослого означає втратити контроль.

Увага до особистих кордонів і максимальна повага.

Посібник можна вільно завантажити за посиланням, його рекомендують використовувати педагогам. Також він буде корисним батькам та іншим дорослим.