Студентів навчать реалізовувати власні бізнес-ідеї

У 16 закладах професійної освіти Рівненської, Львівської та Житомирської областей запровадять проєкт для підприємницької освіти студентів. Молодь навчиться створювати власні проєкти, думати креативно та розв’язувати реальні проблеми, повідомляє МОН. Проєкт «Інтеграція підприємницької освіти в систему професійної освіти України» стартував 19 лютого за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV).

«Підприємництво – це не лише про бізнес. Це про вміння знаходити можливості там, де інші бачать проблеми, про здатність адаптуватися до змін і сміливість брати на себе відповідальність. Європейська комісія наголошує: кожен молодий громадянин має здобути практичний досвід підприємництва до завершення освіти. Це ключ до успіху в кар’єрі та активного громадянства», – наголошує Міністерство освіти.

Проєкт базується на естонській програмі «Edu ja Tegu», яка розвиває підприємницьке мислення, здатність бачити можливості, творчо підходити до викликів і реалізовувати ідеї. Студенти навчаться розробляти бізнес-ідеї і реалізовувати їх, критично оцінювати ситуації, працювати в команді та знаходити інноваційні рішення. Проєкти мають приносити користь не лише бізнесу, а й суспільству.

Навчання відбуватиметься за сучасними методиками, курси адаптували до українських реалій, що допоможе викладати підприємництво цікаво і практично. Вчителям проведуть тренінги.