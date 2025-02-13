Навчальну мінікомпанію створили у Львівському коледжі спорту

Бізнес-ідея команди Львівського фахового коледжу спорту «Well Bee» з виготовлення натурального крем-меду стала найкращою у номінації International SALES Award на міжнародній студентській ярмарці-виставці Estonian Student Companies Fair 2025. Про це повідомив департамент освіти і науки Львівської ОДА.

Україну на ярмарку представили 5 команд із освітніх закладів Львівщини, Буковини, Київщини та Тернопільщини. Їх відібрали серед 56 українських команд на конкурсі бізнес-ідей.

Навчальну мінікомпанію «Well Bee» створили у Львівському фаховому коледжі спорту. Їхня бізнес-ідея виробництва меду з різними смаками здобула нагороду в номінації International SALES Award («Найкращий міжнародний відділ продажів»). Журі оцінило представлення продукції, комунікацію з покупцями, використання маркетингових інструментів для їхнього залучення, вигляд стенда та кількість проданих одиниць продукції під час ярмарки.

«Перед поїздкою в Естонію учасники мінікомпанії провели дослідження місцевого ринку і виявили, що на ньому немає аналогічного товару. Найбільш схожий до їхньої продукції – це мед із прополісом. Впевнені у власних силах, вони гарно презентували свою інноваційну бізнес-ідею і дали можливість журі продегустувати різноманітні смаки крем-меду. Команда продала понад 100 баночок і була надзвичайно популярна на ярмарку», – розповіла менеджерка програм Junior Achievement Ukraine Віра Другова.

У виставці взяли участь понад 370 студентів та 100 викладачів з Великої Британії, Кіпру, Латвії, Фінляндії та України, які приїхали до Естонії представити свої бізнес-ідеї, власну продукцію та досвід підприємництва.