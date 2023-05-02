В Брянській області із залізниці зійшли 20 вантажних вагонів через вибух

У вівторок, 2 травня, в Брянській області Росії стався вибух на залізниці, внаслідок чого з рейок зійшли 20 вантажних вагонів. Про це повідомили російські ЗМІ.

Вибухи стались о 19:47 на перегоні Сніжецьк – Білі Береги у Брянській області. За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння немає. Наразі рух на ділянці припинено. При цьому спершу місцеві ЗМІ повідомляли, що вибухи вдалось попередити, потім, після публікацій відео з місця події заявили про «кілька вагонів», які зійшли з рейок.

Зрештою, місцева влада визнала, що у районі залізничної станції Сніжецька спрацював невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого з рейок зійшли 20 вантажних вагонів. Російські Telegram-канали повідомляють, що пролунали відразу три вибухи в момент проходження вантажного складу, що прямував з Брянська на Карачов. Загалом у поїзді було 70 вагонів.

Це вже третій за три дні вибух у Брянській області. Для прикладу, внаслідок підриву колій у Брянській області 1 травня ворог втратив тепловоз, чотири вагони та 12 тонн дизельного палива. Україна подібні інциденти в Росії не коментує.