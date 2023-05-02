Вибух стався на базі російських прикордонних військ під Сімферополем

На базі російських прикордонних військ під Сімферополем в окупованому Криму стався вибух. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Ввечері 2 травня російські Telegram-канали написали про звуки вибухів у Севастополі. Журналісти «Радіо Свобода» з'ясували, що насправді вибух стався на базі російських прикордонних військ під Сімферополем.

Повідомляється, що за опублікованими фотографіями можна знайти місце вибуху: це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі балки Джабанак поруч із селищем Шкільне, за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя. Про наслідки вибуху наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, що 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі, на нафтобазі поблизу бухти Козача спалахнула масштабна пожежа. За даними Генштабу ЗСУ, вогонь знищив 10 цистерн нафтопродуктів загальною місткістю близько 40 тис. тонн.

За словами Наталії Гуменюк, підрив логістики росіян у тимчасово окупованому Севастополі є одним з елементів підготовки до масштабного українського контрнаступу. Після пожежі на нафтобазі в Севастополі російські військові мають «високий ступінь тривожності», тому вони намагаються евакуювати свої родини і виїхати з Криму.