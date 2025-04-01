У Львові за гроші інвестора відремонтують скейтпарк на вул. Богдана Хмельницького
Новини Львова від ZAXID.NET за 1 квітня
0 0
У вівторок, 1 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Львів та фонд «Повернись живим» завершили збір «Зброєносці». Разом зібрали 200 млн грн для чотирьох бойових бригад ЗСУ.
- Нова доступна зупинка. Біля поля почесних поховань захисників вже зупиняються трамваї.
- Скейтпарк на вул. Богдана Хмельницького. Окремі дерев’яні конструкції демонтували на ремонт.
- І вчаться, і займаються бізнесом. Школярі львівської школи №73 запустили соціальне підприємство з виготовлення сухих здорових перекусів.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter