У вівторок, 1 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Львів та фонд «Повернись живим» завершили збір «Зброєносці». Разом зібрали 200 млн грн для чотирьох бойових бригад ЗСУ. Нова доступна зупинка. Біля поля почесних поховань захисників вже зупиняються трамваї. Скейтпарк на вул. Богдана Хмельницького. Окремі дерев’яні конструкції демонтували на ремонт. І вчаться, і займаються бізнесом. Школярі львівської школи №73 запустили соціальне підприємство з виготовлення сухих здорових перекусів.

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