31 березня близько 22:30 на вул. Руській сталась смертельна аварія

Ввечері понеділка, 31 березня, у центрі Львова трамвай переїхав чоловіка. За попередніми даними Львівської міськради, чоловік ліг під колеса трамвая на зупинці і внаслідок наїзду загинув.

Як повідомила ЛМР, 31 березня близько 22:30 на вул. Руській сталась смертельна аварія. За попередньою інформацією, під час зупинки трамвая № 1 невідомий чоловік ліг під колеса трамвая, що спричинило несумісні з життям травми.



Відомо, що трамвай рушав від зупинки на вул. Руській в сторону площі Ринок в той час, коли з протилежної від зупинки сторони людина опинилася під колесами вагону. Особу загиблого встановлюють. Попередньо – це чоловік, орієнтовно 45 років, без місця постійного проживання.



Правоохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження, які надало місто, та встановлюють усі обставини події, у тому числі розглядають версію про самогубство.