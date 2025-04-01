За посаду голови правління «Суспільного» змагатимуться шість кандидатів

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України («Суспільне«) у вівторок, 1 квітня, оголосила список претендентів, які братимуть участь у конкурсі на посаду голови правління. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на корпоративному сайті «Суспільного».

До першого етапу конкурсу на посаду допустили всіх шістьох претендентів, а саме:

Володимира Горковенко – колишнього журналіста та політика. Він відповідав за медіанапрямок в адміністрації президента Петра Порошенка;

Олександра Ткаченко – ексміністра культури та інформаційної політики, а також колишнього нардепа від партії «Слуга народу». Він також був керівником 1+1;

Миколу Фаєнгольда – керівника PayTV & Digital StarLightMedia;

Олександру Харебіна – колишнього заступника гендиректора Національної телекомпанії України (НТКУ). Був також членом наглядової ради «ВЕТЕК Медіа»;

Миколу Чернотицького – чинного голову правління «Суспільного».

Юрія Юрченка – засновника запорізького телеканалу «МТМ».

Зазначається, що під час наступного етапу конкурсу відбудеться вивчення та обговорення змісту поданих претендентами документів. Також наглядова рада ухвалюватиме рішення про їх допущення/недопущення до етапу заслуховування програм розвитку.

Голову правління «Суспільного мовлення» обирають кожні 4 роки на конкурсних засадах. У 2021 році за результатами конкурсу цю посаду обійняв Микола Чернотицький.