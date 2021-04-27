Дотепер Микола Чернотицький працював у команді попереднього керівника «Суспільного»

У вівторок, 27 квітня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ, бренд «Суспільне») провела другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління. У результаті таємного голосування головою правління Суспільного мовлення обрали Миколу Чернотицького, який останні чотири роки працював у команді чинного керівника компанії Зураба Аласанії та обіймав посаду члена правління НСТУ, відповідального за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток.

Як повідомив «Детектор медіа», за Чернотицького проголосували 10 членів наглядової ради із 15-ти. Андрій Шаповалов набрав 5 голосів. За Оксану Цибулю і Віталія Докаленка ніхто не проголосував.

На посаду голови правління у фіналі претендували Віталій Докаленко, Оксана Цибуля, Микола Чернотицький та Андрій Шаповалов. Кожен із них мав 20 хвилин на презентацію та відповідав на запитання членів наглядової ради. Загалом на конкурс подалися 16 кандидатів, але решту відсіяли на першому етапі

За словами Миколи Чернотицького, наразі він має команду, та якщо наглядова рада когось із них не узгодить, то є план Б.

Відповідаючи на запитання члена наглядової ради НСТУ Олексія Харченка про рейтинг «UA: Першого», Микола Чернотицький відповів: «Для того, щоб "UA: Перший" зайшов у ТОП-6 каналів за рейтингом, треба закрити усі інші платформи, регіональне мовлення і весь ресурс направити на “UA: Перший”, тоді у нього з’явиться такий шанс за 6-8 років».

Він також поцікавився, які формати запустять на «UA: Першому». Чернотицький зазначив, що у 2021 році на аутсорсі мають виробляти соціальне шоу у вечірньому слоті та розважальний контент. Він додав, що це не вдалося раніше зробити через брак грошей.

Він також сказав, що наразі у НСТУ працюють над тим, щоби змусити Концерн РРТ купити передавач, який був би встановлений у селі Луч у Миколаївській області і забезпечив середньохвильове мовлення для «Українського радіо».

Сам бренд «Українське радіо» залишиться, назви радіостанцій змінювати не будуть. Сітка мовлення «UA: Першого» поповниться контентом виробництва незалежних продакшнів, які мають поступово замінити фільми про тварин і зберегти аудиторію.

Микола Чернотицький планує, що частка «UA: Першого» у 2021 році зросте до 1,06, а у 2022 році динаміка росту зберігатиметься.

Тепер протягом 30 календарних днів з дня оголошення переможця конкурсного відбору голова наглядової ради від імені наглядової ради НСТУ має укласти контракт з новообраним головою правління НСТУ, повідомляє сайт «Суспільного».

Хто такий Микола Чернотицький

Микола Чернотицький народився 1984 року у місті Мена, що у Чернігівській області. З 2017 року і дотепер він був членом правління НСТУ, відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток. У 2019 році тимчасово виконував обов’язки голови правління «Суспільного».

У 2015-2017 роках Чернотицький був генеральним директором Сумської обласної державної телерадіокомпанії. До цього з 2010 по 2013 рік працював головним редактором газети «Суми і сумчани».

Що відомо про Національну суспільну телерадіокомпанію України

Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ) утворили на базі Національної телекомпанії України (НТКУ) 19 січня 2017 року. Засновником НСТУ є держава в особі Кабінету міністрів України.

До складу НСТУ входять 24 регіональні телеканали, канал «Культура», «UA:Перший», Українське радіо, радіо «Промінь», радіо «Культура», регіональне радіо, служба новин.