«Укрзалізниця» у квітні запустить додатковий потяг №159/160 за маршрутом Київ – Трускавець – Київ. Він курсуватиме 4-7, 11 і 13-14 квітня. Про це повідомляє пресслужба залізничного оператора.

Із Києва потяг відправлятиметься о 10:16 і прибуватиме в Трускавець о 19:37. В зворотному напрямку потяг вирушатиме о 9:03 і прибуватиме в Київ о 19:11.

Поїзд в напрямку до Трускавця матиме зупинки на станціях Львів і Дрогобич о 16:41 і о 18:54, в зворотному напрямку у Дрогобичі потяг зупинятиметься о 9:20, у Львові – об 11:30.

Квитки можна придбати в мобільному застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в касах вокзалів. Ціни на них такі: