Компанія United Heroes розпочала роботу над містичним трилером «Вій. Спадок темряви» та оголосила про те саме в день уродин письменника. Реліз фільму заплановано на 2026 рік.

«Вій. Спадок темряви» ‒ сучасне переосмислення творчості Гоголя. Одна з ключових задач майбутнього фільму, яку ставлять перед собою творці ‒ популяризувати персонажів з української міфології та Миколу Гоголя саме як українського письменника.

Продюсером фільму є Єгор Олесов («Мавка. Лісова пісня», «Захар Беркут», «Ціна правди», «Сторожова Застава», «Збори ОСББ»). Проєкт перебуває на стадії девелопменту та обіцяє стати масштабним переосмисленням класичного твору за допомогою передових кінематографічних технологій.

За сюжетом група документалістів, досліджуючи український фольклор, знаходить загублений зашифрований щоденник Миколи Гоголя та пробуджує демона на імʼя Вій. Щоб вижити та зупинити вторгнення прадавнього зла у наш світ, їм доведеться зіткнутися зі своїми найглибшими страхами.

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Команда проєкту працює над сценарієм, у якому досліджуватиметься не лише надприродне, а й глибокі філософські та психологічні аспекти. Аби історія знайшла також відгук серед міжнародних партнерів, до її створення буде залучений голлівудський сценарний консультант. Зйомки планують розпочати у другій половині 2025 року.

«Містичні історії Гоголя, його герої, таємниці та творчість народилися тут, на українській землі. А «Вій» – це не просто страшна казка, а живий відголосок прадавніх українських легенд і фольклору, що існували задовго до будь-яких імперій та Росії. Гоголь – український письменник, і настав час повертати його справжнього новому поколінню. Попри війну та всі складнощі, ми маємо продовжувати знімати кіно. Українська культура, література і кінематограф – це потужна м’яка сила, що формує нашу ідентичність і показує світові справжню Україну, а створення якісного глядацького контенту ще і бізнес, який підтримує економіку», ‒ коментує Єгор Олесов, продюсер стрічки.

Деталі щодо кастингу, режисерського складу та партнерів проєкту будуть оголошені пізніше. За дистрибʼюцію фільму в кінотеатрах відповідатиме кінопрокатник Green Light Films.