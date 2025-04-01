На квітень в кінопрограмі Jam Factory Art Center заплановано чотири стрічки: дві українські і дві міжнародні.

Відкриється місяць 4 квітня документальним фільмом львівського фотографа і режисера Романа Бордуна. «Божественні» (на головному фото), який є панорамою українського життя в різних куточках країни, знятою ще до повномасштабного вторгнення. Бордун фіксує звичайних людей на вулицях міст ‒ вони товчуться в маршрутках, стрибають, грають весілля, танцюють, кудись поспішають або ні. Його погляд ‒ іронічний, але водночас сповнений любові до тих, кого він знімає і включає в монтаж. В ньому немає зверхності, часто притаманної тим, хто тримає кіноапарат і спрямовує його лінзу на «звичайних» людей. У цьому сенсі всі ‒ по обидва боки камери ‒ рівні. Божественні.

Показ о 18:30, за участі режисера.

11 квітня в програмі ‒ «Земля Бога» ісландського режисера Глінура Пальмасона. Своєрідний місток з попереднім фільмом міститься як і в назві, так і в одній з тем ‒ фотографії і об’єктивації людей в кадрі.

Головний герой стрічки ‒ молодий данський священник на ім'я Лукас, якого відправляють в Ісландію зводити церкву, а направду встановлювати колоніальну владу. До всього ж, у нього в руках (а насправді ‒ за плечима, бо на екрані — друга половина 19 століття) ‒ фотокамера, на яку він фіксує місцевих мешканців. Рима між фотографуванням та колонізацією, рефлексії над тим, що таке «приносити цивілізацію» будь-куди, ‒ основні теми цього неймовірно красивого фільму.

Початок показу ‒ о 18:30, після фільму буде обговорення.

18 квітня ‒ показ документального фільму української режисерки Марії Пономарьової Nice Ladies. Це історія про команду чірлідерок з Харкова, учасницям якої ‒ за 50. Жінки успішно тренувались і виступали на різних змаганнях, аж поки не почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Частина команди поїхала за кордон, частина лишилась у Харкові. Пономарьова, яка сама живе в Нідерландах і допомагала з евакуацією одній зі своїх героїнь, дуже тонко і точно фіксує, серед іншого, і розрив соціальних зв’язків, який несе війна, що підсилює образи і непорозуміння, і подекуди зменшує теплоту людських стосунків.

Показ стартує о 18:30, потім буде розмова з режисеркою.

І на завершення місяця ‒ 25 квітня ‒ показ «Анатомії падіння» Жюстін Тріє, оскароносної французької сімейно-кримінальної драми. Фільм був відзначений «Золотою пальмовою гілкою» Каннського кінофестивалю 2023 року та отримав нагороду Американської кіноакадемії за найкращий оригінальний сценарій.

У центрі сюжету ‒ загибель чоловіка, письменника, що мешкав у своєму шато в горах з дружиною-письменницею, сином з вадами зору та собакою-компаньйоном. Починається розслідування і суд ‒ чи вбила дружина (Сандра Гюллер, яку ми недавно бачили в іншій стрічці нашої програми ‒ «Зоні інтересу») свого чоловіка, чи це був нещасний випадок? Судовий розгляд, сотні діалогів, переслуховування записів та свідчення друзів, здається, лише віддаляють нас від істини, яку суд намагається знайти. Стрічка Тріє ‒ про темні сторони шлюбу (реверанси в бік фільмів Бергмана), але також і про неможливість комунікації і про те, як мова, зрештою, може нас фатально підводити.

Показ фільму розпочнеться о 18:30 і завершиться обговоренням з модераторкою.