Справу розглядали у Рівненському окружному адмінсуді

Рівненський окружний адміністративний суд визнав протиправною мобілізацію машиніста львівського дорожнього підприємства «Шляховик-Т». Суд зобов'язав виключити його зі списків особового складу військової частини. У рішенні суду йдеться, що під час мобілізації чоловік мав бронювання від ТОВ «Шляховик-Т», яке Львівська ОВА визнала критично важливим підприємством.

Згідно з матеріалами справи, у червні 2024 року військово-лікарська комісія визнала працівника компанії придатним до військової служби, а у вересні того ж року його мобілізували й скерували у частину. У ТЦК зазначили, що мобілізований не надавав документів, які б підтверджували право на звільнення від служби.

Проте машиніст, який оскаржував мобілізацію, переконував у суді, що надавав підтвердження про бронювання. У день мобілізації, 17 вересня 2024 року, він згенерував в системі «Резерв+» документ. Крім цього, чоловік не міг особисто подати скаргу на обставини призову, тому це зробив його брат.

Зазначимо, що машиніст родом з Радивилова, що на Рівненщині. Він працював у компанії «Шляховик-Т» з 12 серпня 2024 позивач на посаді машиніста дорожньо-транспортних машин. Машиніст отримав бронювання, яке діяло до березня 2025 року. «Шляховик-Т», згідно з розпорядженням Львівської ОВА за березень 2024 року, є критично важливим підприємством для функціонування економіки.

Суддя Світлана Дуляницька визнала, що під час мобілізації належно не перевірили той факт, що машиніст не підлягав призову та зобов'язала військову частину виключити машиніста зі свого складу. Рішення можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що львівське ТОВ «Шляховик-Т» працює з 2019 року й спеціалізується на будівництві доріг і автострад. Власником та керівником є Микола Карпець. З початку 2025 року компанія отримала державних підрядів на 17,4 млн грн, а за 2024 рік – на майже 2 млрд грн. Зокрема, у 2024 році ТОВ «Шляховик-Т» потрапило у топ-5 фірм, які отримали найдорожчі тендери. За увесь час компанія найчастіше отримувала тендери від Солонківської сільради – на 255,4 млн грн.