На Хмельниччині працівники ТЦК відмовили у наданні відстрочки від мобілізації військовозобов’язаному чоловіку, чий рідний брат був військовим та помер від серцевої недостатності на Харківщині. Чоловік не погодився із відмовою та виграв справу у суді, зобов’язавши ТЦК надати йому відстрочку.

Як вказано у рішенні Хмельницького окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, до суду звернувся військовозобов’язаний мешканець Хмельниччини, чий рідний брат помер від серцевої недостатності на Харківщині. Чоловік розповів, що ТЦК відмовило йому у наданні відстрочки від мобілізації, і він вважає це рішення протиправним.

У рішенні про відмову у наданні відстрочки вказано, що «не підтверджено загибель чи зникнення безвісти близького родича при виконанні бойового завдання під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану».

Цю справу розглянув суддя Олександр Польовий, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановив, що рідний брат позивача був військовим та помер від серцевої недостатності на Харківщині. Згідно з медичним висновком, захворювання, яке призвело до смерті, пов’язане із проходженням військової служби.

«Таким чином, суд вважає, що вказані докази підтверджують участь брата позивача у заходах щодо забезпеченні національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану», – вказано у рішенні.

Суддя визнав протиправним та скасував рішення щодо відмови у наданні відстрочки позивачу, а також зобов’язав ТЦК надати йому відповідний документ. Рішення ще можна оскаржити у апеляції.