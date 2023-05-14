3 травня російська влада заявила, що нібито українські БПЛА намагалися атакувати Кремль, але були збиті

Росія сама атакувала Кремль, щоб «виправдати свої дії в Україні для суспільства». Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ.

Голова держави наголосив, що «Кремль атакував не український дрон, оскільки Київ точно розуміє, що відбувалося».

«Ми не запускали жодних дронів йому по Кремлю. Йому хочеться це показати. Ми повинні зрозуміти, що виправдань своїх дій, навіть для його суспільства, у нього стає все менше і менше. Мотиваційних кроків для радикальної частини суспільства – все менше і менше. Йому потрібно було завдати удар по нас і він завдав, і не один. Це дуже важливий момент», – заявив він, пише «Радіо Свобода».

Зеленський додав, що російському президенту Владіміру Путіну завжди потрібен «фундамент», тому «він чи його оточення вигадають якісь речі».

«Я скажу вам відверто, якби ми мали до цього стосунок, то ми б сказали. Чого нам боятися? Він щоденно нас бомбить. Але наша позиція – ми не стріляємо по цивільних і по РФ», – наголосив президент.

Як інформував ZAXID.NET, 3 травня російська влада заявила, що нібито два українські безпілотники в ніч на 3 травня намагалися атакувати Кремль, але були збиті. У Києві заявили про непричетність до подій.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) припустили, що Росія, ймовірно, сама влаштувала атаку на Кремль, «намагаючись довести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для більшої мобілізації суспільства».