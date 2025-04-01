У нову поставку в межах дронової коаліції увійшли 1500 БпЛА

Україна отримає від Латвії ще 1500 бойових безпілотників. Партія БпЛА вирушила до України у вівторок, 1 квітня, повідомив міністр оборони країни Андріс Спрудс.

У нову поставку ввійшли 1500 бойових дронів. Втім, моделі латвійських безпілотників Спрудс не уточнив.

«Дві латвійські компанії поставлять в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тис. безпілотників на суму 17 млн ​​євро в рамках міжнародної коаліції безпілотників», – додав міністр оборони Латвії.

Нова поставка безпілотників до України / Фото Андріса Спрудса

Нагадаємо, у лютому 2024 року Латвія разом із Великою Британією повідомила про створення організації країн – коаліції дронів для України.

У межах цієї ініціативи планують поставити Силам оборони тисячі FPV-дронів. Загалом до складу коаліції дронів входить 16 країн, які зобов’язалися поставити Україні щонайменше 30 тис. дронів.