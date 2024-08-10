Дрон ГУР Магура V5 уразив швидкісний катер росіян у Криму

У ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили швидкісний катер проекту КС 701 типу «Тунєц». Про це повідомила прес-служба відомства у суботу, 10 серпня.

Як повідомили у відомстві, чергове судно російських окупантів знищили воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Group 13» за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5

Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється. Розвідники нагадують, що це вже не перший впольований біля берегів півострова «Тунєц»: два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два – пошкодили у травні цього року.

Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 окупанти в Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики.

В ГУР також подякували усім громадянам України, хто долучився до благодійного проекту «Маґури для ГУР». Завдяки спільним зусиллям було зібрано 10 млн грн.

Загалом за допомогою цих морських дронів українського виробництва успішно уражено 18 російських суден, 9 з них були знищені.