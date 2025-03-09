У неділю, 9 березня, російські окупанти вчергове завдали удару по Харківські області. Внаслідок російської атаки в одному з сіл регіону загинули двоє людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Приблизно опівдні окупанти атакували безпілотником невідомого типу село Івашки Золочевського району Харківщини. Внаслідок атаки поранення, несумісні з життям, отримали двоє людей.

«Двоє загиблих цивільних – жінка та чоловік. Ще один чоловік отримав важке поранення, триває госпіталізація», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні, 8 березня, ворожий дрон атакував цивільне підприємство у місті Богодухів на Харківщині. Внаслідок атаки загинули три людини, щонайменше семеро зазнали поранень.

Зазначимо, також росіяни обстріляли 9 березня Херсон – внаслідок атаки дронів постраждали щонайменше шестеро людей.