Внаслідок влучання на території підприємства зайнялася пожежа

У ніч на суботу, 8 березня, російські окупанти атакували Харківщину, обстрілявши цивільне підприємство у місті Богодухів. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами посадовця, росіяни, застосувавши безпілотник, завдали удару по місту приблизно о 02:00. Спершу було відомо лише про одного загиблого.

«На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза. Ще сім людей отримали поранення», – повідомив Синєгубов.

Згодом рятувальники виявили ще два тіла – усі загиблі були цивільними чоловіками. Наразі на місті обстрілу триває розбір завалів

Нагадаємо, напередодні, під час масованої комбінованої атаки росіян на українську енергетику, у Харкові також лунали вибухи. Окупанти атакували балістичною ракетою цивільне підприємство у Київському районі. Тоді внаслідок атаки постраждало восьмеро людей.