Ворожий дрон вдарив по підприємству на Харківщині, є загиблі
Щонайменше троє людей загинули внаслідок обстрілу, семеро отримали поранення
У ніч на суботу, 8 березня, російські окупанти атакували Харківщину, обстрілявши цивільне підприємство у місті Богодухів. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами посадовця, росіяни, застосувавши безпілотник, завдали удару по місту приблизно о 02:00. Спершу було відомо лише про одного загиблого.
«На жаль, одна людина загинула, обвуглене тіло деблокували з-під завалів, триває експертиза. Ще сім людей отримали поранення», – повідомив Синєгубов.
Згодом рятувальники виявили ще два тіла – усі загиблі були цивільними чоловіками. Наразі на місті обстрілу триває розбір завалів
Нагадаємо, напередодні, під час масованої комбінованої атаки росіян на українську енергетику, у Харкові також лунали вибухи. Окупанти атакували балістичною ракетою цивільне підприємство у Київському районі. Тоді внаслідок атаки постраждало восьмеро людей.