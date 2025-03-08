У постраждалих від обстрілів будинках зайнялися пожежі

Увечері 7 березня російські окупанти атакували місто Добропілля, розташоване у Донецькій області. Внаслідок атаки загинули понад десяток людей, ще 30 отримали поранення, повідомили у пресслужбі ДСНС та Національної поліції.

Станом на ранок суботи, 8 березня, кількість загиблих внаслідок атаки на місто сягнула 11 людей. Ще 30 зазнали травм та поранень.

«Серед поранених – 5 дітей. Проводиться рятувальна операція», – повідомили у пресслужбі поліції.

Росіяни пошкодили вісім житлових п’ятиповерхівок, а також адмінбудівлю та 30 авто. У деяких будинках почалися масштабні пожежі – кулька будівель згоріли майже повністю.

За даними пресслужби Нацполіції, окупанти завдали по Добропіллю комбінованого удару, застосувавши ракету «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та дрон «Герань-2». Наразі на місці влучань у Добропіллі працюють рятувальники, вибухотехніки та правоохоронці. Триває розбір завалів та евакуація людей.

Загалом за 7 березня в області окупанти вбили 20 цивільних людей, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Ще 43 людини в області за добу зазнали поранень.