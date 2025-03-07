Вночі росіяни випустили по Україні майже 70 ракет та дві сотні безпілотників
До збиття ворожих цілей вперше залучили французькі винищувачі Mirage-2000
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У ніч на п’ятницю, 7 березня, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Загалом окупанти застосували понад 260 повітряних снарядів для ударів по Україні, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
За попередніми даними, у небі над Україною виявили та супроводили 261 засіб повітряного нападу окупантів. З них – 67 ракет різних типів, а саме:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
- вісім крилатих ракет Калібр;
- три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- чотири зенітні керовані ракети С-300;
- вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Окрім того, росіяни випустили по Україні 194 ударних дрони типу Shahed, а також БпЛА-імітатори.
«Основний акцент удару – по об’єктах газовидобувної промисловості України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
За даними Повітряних сил, до відбиття масованої атаки залучали винищувальну авіацію – зокрема, літаки F-16 та нещодавно передані французькі винищувачі Mirage-2000. Зазначається, що літаки Mirage-2000 вперше взяли участь у відбиття ворожої атаки.
Станом на 10:00 силам ППО вдалося знищити:
- 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
- вісім крилатих ракет Калібр;
- керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 100 ударних БпЛА типу Shahed.
Результат роботи ППО у ніч на 7 березня
У пресслужбі Повітряних сил додали, що до десяти російських ракет не досягли своїх цілей – їх не включали у статистику збитих цілей. Крім того, 86 безпілотників-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.
Втім, внаслідок російської атаки є руйнування у низці регіонів України. Зокрема, постраждала енергетична та цивільна інфраструктура на Тернопільщині, Харківщині, Одещині та Полтавщині. Детальніше про наслідки російської атаки у ніч на 7 березня можна почитати тут.