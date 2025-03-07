Наслідки російської атаки на Одещину

У ніч на п’ятницю, 7 березня, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Загалом окупанти застосували понад 260 повітряних снарядів для ударів по Україні, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За попередніми даними, у небі над Україною виявили та супроводили 261 засіб повітряного нападу окупантів. З них – 67 ракет різних типів, а саме:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

вісім крилатих ракет Калібр;

три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

чотири зенітні керовані ракети С-300;

вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Окрім того, росіяни випустили по Україні 194 ударних дрони типу Shahed, а також БпЛА-імітатори.

«Основний акцент удару – по об’єктах газовидобувної промисловості України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними Повітряних сил, до відбиття масованої атаки залучали винищувальну авіацію – зокрема, літаки F-16 та нещодавно передані французькі винищувачі Mirage-2000. Зазначається, що літаки Mirage-2000 вперше взяли участь у відбиття ворожої атаки.

Станом на 10:00 силам ППО вдалося знищити:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

вісім крилатих ракет Калібр;

керовану авіаційну ракету Х-59/69;

100 ударних БпЛА типу Shahed.

Результат роботи ППО у ніч на 7 березня

У пресслужбі Повітряних сил додали, що до десяти російських ракет не досягли своїх цілей – їх не включали у статистику збитих цілей. Крім того, 86 безпілотників-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.

Втім, внаслідок російської атаки є руйнування у низці регіонів України. Зокрема, постраждала енергетична та цивільна інфраструктура на Тернопільщині, Харківщині, Одещині та Полтавщині. Детальніше про наслідки російської атаки у ніч на 7 березня можна почитати тут.