Окупанти випустили ракети з тимчасово окупованого Криму

У ніч на п’ятницю, 7 березня, російські окупанти атакували дронами та ракетами об’єкти критичної інфраструктури України. Внаслідок атаки постраждали об’єкти енергетики та цивільні будівлі.

Близько 03:00 у пресслужбі Повітряних сил попередили про пуски ракет «Калібр» з тимчасово окупованого Криму. Також з вечора тривала атака ворожих дронів.

У кількох регіонах України вночі пролунали вибухи. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни здійснили масований ракетно-дроновий удар по енергетичній та газовій інфраструктурі України.

«Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Слідкуйте за офіційними повідомленнями» – повідомив Герман Галущенко.

Де саме є руйнування інфраструктури, міністр не уточнив. Зазначимо, на момент публікації «Укренерго» не давало розпоряджень про аварійні чи планові відключення світла.

Через масовану комбіновану атаку росіян Польща з союзниками підіймала свою бойову авіацію. Країна активізувала пари винищувачів та наземні системи протиповітряної оборони та РЕБ, повідомили у пресслужбі оперативного командування ЗС Польщі.

Наслідки нічної атаки 7 березня

У Харкові ворожа балістична ракета атакувала цивільну інфраструктуру – за словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти вдарили по цивільному підприємству в Київському районі міста. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок атаки постраждали четверо людей. Згодом кількість постраждалих зросла до п’яти.

Окрім підприємства зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок, мешканців якого евакуюють. На місці влучання зайнялася пожежа.

«Крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинку, постраждали й інші обʼєкти. Горять 10 гаражів та 5 автівок. Врятовані шестеро людей», – повідомив Терехов.

Згодом мер міста повідомив, що внаслідок атаки по Харкову постраждали восьмеро людей.

Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив про влучання в об’єкт критичної інфраструктури в області. Він попередив про обмеження подачі газу в регіоні, зазначивши, що відповідні служби ліквідовують наслідки атаки. Внаслідок обстрілу постраждалих немає. Крім того, Негода зазначив, що сили ППО знищили над Тернопільщиною одну ракету.

Від атаки російських безпілотників постраждала Одеська область. Внаслідок удару зайнялися пожежі у трьох приватних будинках, а також є пошкодження серед критичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок атаки немає, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За уточненою інформацією Офісу генпрокурора, ворожі безпілотники пошкодили та зруйнували щонайменше 10 приватних будинків, а також господарчі споруди, газопровід та авто. У передмісті Одеси без електроенергії опинилися 2500 людей. Крім того, внаслідок ракетної атаки у Подільському районі Одещини пошкоджені 16 приватних будинків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів – ч. 1 ст. 438 ККУ.

На Полтавщині внаслідок атаки на Миргородський район пошкоджений газопровід і цивільні будинки, повідомили у пресслужбі ОВА. Через падіння уламків постраждали двоє людей – серед них дитина. Також пошкоджено два приватних житлові будинки та побутовий газопровід.

Крім того, росіяни атакували Хмельницьку та Київську області.

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