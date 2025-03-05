Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Одещину

В ніч на четвер, 5 березня, російські військові вкотре атакували Україну, випустивши 181 безпілотник, три балістичні та одну зенітну ракети. Протиповітряна оборона працювала у десяти областях України. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Зазначається, що росіяни випустили три балістичні ракети з Воронезької області та зенітну ракету з Курщини. Також окупанти атакували України 181 безпілотником та дронами-імітаторами з Орла, Курська, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарська (Росія) та з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Українським військовим вдалося збити 155 російських безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. Ще 55 російських безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки у Павлограді Дніпропетровської області пошкоджені два промислові об’єкти та побиті вікна у двох п'ятиповерхівках. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

У Харкові внаслідок влучання ударного БпЛА пошкоджено скління вікон складських приміщень, лінія електропередач та три автомобілі. А також у тролейбусне ДЕПО пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів, скління вікон будівель. Повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У селі Лиманка Одеської області внаслідок осколкових поранень загинув 77-річний місцевий житель. Крім того, у Білгород-Дністровському районі російська ракета влучила у санаторій, будівля майже зруйнована. Крім того, росіяни атакували критичну та цивільну інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла.

Нагадаємо, в ніч на середу, 4 березня, росіяни атакували Україну 99 безпілотниками. Повітрняні сили збили 65 російських ударних дронів.