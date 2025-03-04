Повітряні сили підтвердили збиття 65 російських безпілотників

У ніч вівторка, 4 березня, російська армія атакувала Україну, застосувавши майже сотню ударних безпілотників. Більшість ворожих цілей збили Повітряні сили, повідомили у пресслужбі відомства.

З 19:00 3 березня ворог випустив по Україні 99 дронів-камікадзе Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із російських Орла, Курська, Міллєрова, Брянська і Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Повітряні сили підтвердили збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів над:

Харківщиною,

Полтавщиною,

Сумщиною,

Кіровоградщиною,

Запоріжжям,

Дніпропетровщиною,

Донеччиною,

Миколаївщиною,

Одещиною.

Ще 32 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Робота ППО у ніч на 4 березня

Наслідки ворожої атаки на Україну

Одещина. Пізно ввечері 3 березня росіяни атакували об’єкт енергоінфраструктури в Одесі. В частині міста застосовували аварійні відключення електроенергії. Також, унаслідок падіння уламків БпЛА і вибухових хвиль пошкоджено два приватних будинки та бізнес-центр.

«Троє жителів приватних будинків отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. Їх госпіталізували у стані середнього ступеня важкості до медзакладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію», – повідомили в ОВА.

На ранок 4 березня енергетики повернули електроенергію семи тисячам абонентів в Одесі. У частині міста тривають аварійні відключення.

За інформацією мера Одеси Геннадія Труханова, окрім житлових будинків також пошкоджені два приватних дитячих садочки.



Сумщина. Унаслідок дронової атаки пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу в Сумах. У частині міста виникали перебої з електрикою. Постраждалих немає.