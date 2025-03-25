Наслідки атаки на Київщину 25 березня

У ніч на вівторок, 25 березня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Для атаки росіяни застосували балістичну ракету та ударні дрони, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

З 18:00 24 березня окупанти атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму. Також росіяни застосували проти України 139 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, випустивши їх із російських Міллерова, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда в Криму.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Станом на 09:00 25 березня українські військові підтвердили збиття 78 ударних безпілотників у південних, північних та центральних регіонах України. Ще 34 дрони-імітатори локаційно втратили без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 25 березня

Втім, у низці областей є пошкодження внаслідок російської атаки. За даними Повітряних сил, у ніч на 25 березня постраждали:

Харківщина – в Ізюмському районі на території неробочого підприємства зайнялася масштабна пожежа. Пошкоджені нежитлові цивільні будівлі, автомобілі, майстерня та контактні лінії залізниці,

– в Ізюмському районі на території неробочого підприємства зайнялася масштабна пожежа. Пошкоджені нежитлові цивільні будівлі, автомобілі, майстерня та контактні лінії залізниці, Сумщина – пошкоджений приватний будинок у Степанівській громаді,

– пошкоджений приватний будинок у Степанівській громаді, Полтавщина – уламки дронів впали на ангарне приміщення одного з підприємств, двоє працівників якого зазнали поранень,

– уламки дронів впали на ангарне приміщення одного з підприємств, двоє працівників якого зазнали поранень, Київщина – внаслідок атаки сталися загоряння у Фастівському та Бориспільському районах.

У пресслужбі Повітряних сил також повідомили про руйнування на території Черкаської та Одеської областей, проте в обласних ОВА повідомили, що нічна атака минулася без постраждалих та руйнувань.