Наслідки атаки БпЛА на Київщину, 24 березня 2025 рік

У ніч на понеділок, 24 березня, російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Київщині та Запоріжжі. Про це повідомили пресслужба ДСНС та керівник Київської ОВА Микола Калашник.

У Фастівському районі Київської області унаслідок атаки російського безпілотника травмований 37-річний чоловік. У нього поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон і голови. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Через ворожу атаку в районі пошкоджено два приватні будинки. Рятувальники загасили пожежу на території торгівельного підприємства.

У Запоріжжі та районі внаслідок обстрілу постраждала одна людина, у неї гостра реакція на стрес. Рятувальники зауважують, що кількість постраждалих може збільшитись.

Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та район (Усі фото – ДСНС)

У місті також сталося загоряння гаража та пошкоджено газову трубу. За іншою адресою вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки.

У Запорізькому районі загорілися господарська споруда та сінник. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки нічної російської атаки.