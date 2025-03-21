Росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками

Ввечері, 21 березня, російські військові атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула 20-річна жінка, ще восьмеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 18:20. Вона була пов’язана з загрозою ударних російських БпЛА, що насувалися на регіон. Близько 21:00 на Запоріжжі пролунали вибухи, також повідомлялось про роботу Протиповітряної оборони. Окрім дронів-камікадзе також виникла загроза застосування росіянами тактичної авіації.

Начальник ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки загинула 20-річна жінка, її тіло рятувальники дістали з-під завалів понівеченого будинку. Ще восьмеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані. Згодом у ДСНС повідомили про ще одного загиблого внаслідок російського обстрілу.

Надзвичайники вже ліквідували пожежі ресторану на площі 70 м², дачного будинку, дитячого садочку, а також квартири на 7 поверсі девʼятиповерхівки на площі 30 м².

За даними Івана Федорова, росіяни завдали щонайменше 10 ударів по регіону. На місцях працюють профільні служби, також у Запоріжжі розгорнули пункт незламності.

Уточнено. Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули 41-річний чоловік з 14-річною донькою, повідомили у МВС. Також стало відомо, що серед постраждалих – немовля.