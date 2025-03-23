Сили ППО ліквідували 97 БпЛА

Російські війська в ніч на неділю, 23 березня, атакували Україну 147 безпілотниками, з яких щонайменше 122 були саме ударними БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, вночі 23 березня противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Приморськ.

Сили ППО ліквідували 97 БпЛА на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.



«Цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці), дронів-імітаторів, відповідно – 25», – додали у дописі.

Робота ППО вночі 23 березня

Внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

Нагадаємо, у Києві внаслідок обстрілу пошкодження зафіксували у кількох районах. Пожежі спалахнули у багатоповерхівках та офісній будівлі. Загинуло мешканців, ще 10 отримали травми.

На Харківщині в Чугуївському районі дрон влучив у дах адмінбудівлі, спалахнула пожежа. У цьому ж районі безпілотник влучив у будівлю ліцею та приватний будинок.