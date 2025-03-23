У Дніпровському районі столиці виникла пожежа на верхніх поверхах 9-поверхівки

В ніч на неділю, 23 березня, росіяни масовано атакували Київ безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксували у кількох районах, є загиблі та постраждалі. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В ніч на неділю російські війська запустили по Україні безпілотники. Під час атаки вибухи лунали у Києві. Зокрема, у Дніпровському районі столиці виникла пожежа на верхніх поверхах 9-поверхівки, загинула жінка. За іншою адресою на 6-му поверсі 16-поверхового будинку під час атаки було пошкоджено вікно, підлогу та стелю однієї з квартир.

В цьому ж районі було ліквідовано пожежу на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

У Голосіївському районі уламки впали на територію промзони, виникла пожежа у 4-поверховій офісно-складській будівлі. Під час ліквідації загоряння житлового вагончика виявили, що одна людина загинула.

У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на території лісосмуги, а у Шевченківському районі уламками пошкоджено автомобілі.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що внаслідок атаки загинуло 3 мешканців, серед них 5-річна дитина.

«За наявною інформацією, 3 людини загинули, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих – батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки – лише 11 місяців», – йдеться у дописі.

Також внаслідок ворожої атаки безпілотниками на Київщину в Бучанському районі постраждали двоє людей, пошкоджено кілька приватних будинків і автомобіль.

Наслідки атаки 23 березня на Київщині

«На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес», – зазначив в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Нагадаємо, ввечері, 21 березня, російські військові атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинула 20-річна жінка, ще восьмеро людей отримали поранення.