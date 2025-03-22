Повітряні сили знищили 100 дронів, випущених у ніч на 22 березня

У ніч проти суботи, 22 березня, російські окупанти атакували Україну 179 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог випустив безпілотники з російських Міллерова та Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

У відомстві підтвердили збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 63 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Від російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, унаслідок дронової атаки на Запоріжжя 21 березня загинула ціла сім’я – 41-річний чоловік, 38-річна дружина та 14-річна донька. Ще 12 людей, серед яких немовля, отримали поранення різного ступеня важкості.

У селі Кирилівка Чугуївського району Харківщини внаслідок влучання дрона-камікадзе Shahed пошкоджено складську будівлю агрофірми. У селі Верхньозорянське Куп’янського району через влучання безпілотника горів дах складської будівлі на площі 40 м², повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки безпілотника пошкоджені нежитлові приміщення на території Недригайлівської громади на Сумщині. Вибухи через атаку БпЛА також зафіксували в Буринській, Шосткинській і Білопільській громадах.

На Київщині через падіння уламків збитих дронів у Вишгородському районі сталося загоряння трав'яного настилу та лісу. Пожежі вже ліквідували. Падіння уламків зафіксували також на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах, передає Київська ОВА.