Удень четверга, 27 березня, російські окупанти завдали масованого удару по центру Херсона. Унаслідок чого загинули дві людини, є поранені. Про це повідомили Херсонська обласна прокуратура і керівник ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

За даними прокуратури, російські військові близько 12:40 здійснили артилерійський обстріл Херсона. Росіяни вбили 55-річну жінку та поранили 56-річного чоловіка. Останнього госпіталізували до медзакладу.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Через ворожий обстріл Херсона виникли перебої з електропостачанням. В місті зупинено рух тролейбусів.

Згодом Олександр Прокудін повідомив про ще одного загиблого у Херсоні. На момент атаки чоловік перебував на зупинці й отримав смертельні поранення.

Також у Херсоні під російський обстріл потрапила бригада «швидкої», яка допомагала 59-річному пораненому.Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми й контузії.