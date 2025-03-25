Наслідки російської атаки на Донеччині

Вдень вівторка, 25 березня, російські військові атакували Краматорський район Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули мати з 3-річною донькою. Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, окупанти атакували приватний сектор села Куртівка, використавши для цього бомбу ФАБ-250. Внаслідок обстрілу загинули 36-річна жінка та її 3-річна донька. Ще одна 15-річна донька загиблої жінки отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін вкотре закликав жителів області евакуюватися. За його словами, лише протягом попередньої доби росіяни атакували населені пункти області 10 разів. Під обстрілами перебували Краматорський, Покровський та Бахмутський райони.

«Черговий воєнний злочин росіян – чергове страшне нагадування, що залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно! Евакуація рятує життя!», – наголосив Вадим Філашкін.

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Покровська та селища Донецьке на Донеччині загинули двоє людей – 46-річний та 76-річний чоловіки.