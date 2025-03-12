Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє людей
Росіяни вранці атакували Мирноград та Покровськ
Російські військові продовжують щоденно обстрілювати населені пункти Донецької області. Вранці середи, 12 березня, внаслідок російських атак загинули жителі міст Покровськ та Мирноград. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
За даними слідчих, вранці росіяни обстріляли Покровськ, внаслідок чого 50-річна жінка отримала поранення голови. Через деякий час окупанти знову вдарили по місту, внаслідок атаки загинув 38-річний чоловік.
Крім того, окупанти кілька разів атакували місто Мирноград. Внаслідок обстрілу загинули місцеві жителі 39 та 62 років. 61-річна дружина одного з загиблих отримала травми – забій спини.
Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 11 березня російські окупанти з артилерії обстріляли село Рівне Мирноградської громади на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули двоє дітей 11 та 13 років, ще один 14-річний хлопець отримав поранення.
Вранці того ж дня росіяни завдали удару по донецькому Сіверську, внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо – отримали травми.