Наслідки російської атаки на Донеччині

Російські військові продовжують щоденно обстрілювати населені пункти Донецької області. Вранці середи, 12 березня, внаслідок російських атак загинули жителі міст Покровськ та Мирноград. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідчих, вранці росіяни обстріляли Покровськ, внаслідок чого 50-річна жінка отримала поранення голови. Через деякий час окупанти знову вдарили по місту, внаслідок атаки загинув 38-річний чоловік.

Крім того, окупанти кілька разів атакували місто Мирноград. Внаслідок обстрілу загинули місцеві жителі 39 та 62 років. 61-річна дружина одного з загиблих отримала травми – забій спини.

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 11 березня російські окупанти з артилерії обстріляли село Рівне Мирноградської громади на Донеччині. Унаслідок обстрілу загинули двоє дітей 11 та 13 років, ще один 14-річний хлопець отримав поранення.

Вранці того ж дня росіяни завдали удару по донецькому Сіверську, внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо – отримали травми.