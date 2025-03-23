Наслідки російського обстрілу Донеччини 23 березня

У неділю, 23 березня, російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Через атаку загинули двоє цивільних мешканців, ще один отримав поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними прокурорів, росіяни вдарили, імовірно, з РСЗВ «Смерч» по селищу Донецьке Миколаївської громади. Ворожі снаряди влучили біля багатоквартирного будинку. Унаслідок обстрілу загинув 46-річний місцевий житель.

Окрім цього, ворог завдав ударів по житловій забудові Покровська. Унаслідок атаки загинув 76-річний пенсіонер, який перебував на вулиці. Також зазнав поранень 69-річний чоловік – у нього діагностовано мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

Наразі встановлюється тип зброї, з якої росіяни вдарили по Покровську.

У прокуратурі розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

До слова, 23 березня окупанти безпілотниками атакували Київ. Унаслідок обстрілу є загиблі, постраждалі та руйнування.