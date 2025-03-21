Внаслідок авіаударів по Запоріжжю зайнялися пожежі в житловому секторі

У ніч на п’ятницю, 21 березня, російські окупанти завдали авіаційних ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки там є постраждалі, серед них – дитина, повідомили у пресслужбі міністерства внутрішніх справ.

За даними правоохоронців, росіяни атакували Запорізький район області. Там зайнялися пожежі у приватному секторі, є руйнування будинків дачного кооперативу.

«Кількість постраждалих зросла до шести, серед них — 4-річний хлопчик», – повідомили у пресслужбі МВС.

На місці атаки працюють рятувальники та правоохоронці.

Також росіяни завдали ударів по інших областях України, застосувавши дрони-камікадзе. Загалом окупанти випустили по Україні понад 200 безпілотників, які атакували Одещину, Київщину, Хмельниччину, Сумщину та Чернігівщину.

Зокрема, внаслідок російської атаки в Одесі зайнялися сильні пожежі, є руйнування цивільної інфраструктури. У місті постраждали троє підлітків. Зазначимо, що масована атака на Одеську область припала на візит чеського президента Петра Павела до міста.