Президент мав зустріч з українськими посадовцями в Одесі

Під час масованої атаки безпілотників на Одесу там перебував із візитом чеський президент Петр Павел. Він прибув до міста, щоб обговорити підтримку південних прифронтових регіонів із керівництвом українських областей, повідомили у п’ятницю, 21 березня, Петр Павел, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, а також віцепрем’єрміністр з відновлення Олексій Кулеба.

«Я приїхав до Одеси, України, яка з початку війни протистоїть російській агресії. З Чехії сюди надсилають допомогу у вигляді бойових машин, безпілотників, захисних жилетів, мобільних засобів перешкод, які захищають мешканців від атак безпілотників, а також медичного обладнання, наприклад апаратів ШВЛ і лікарняних ліжок», – написав Петр Павел в Х.

За його словами, він спілкувався з керівництвом Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Під час візиту Павел обговорив подальшу підтримку прифронтових регіонів з боку Чехії.

«Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі РФ запустила три групи шахедів на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України», – повідомив Олексій Кулеба.

Під час розмови з Петром Павелом посадовці нагадали, що з літа 2023 року Росія випустила понад 450 ракет по інфраструктурі українських портів. Нагадаємо, 11 березня росіяни завдали удару балістичною ракетою по Одесі – внаслідок атаки пошкоджений експортний танкер, а четверо іноземців з його екіпажу загинули. Ще двоє людей – громадяни Сирії та України – отримали поранення.

Нагадаємо, увечері 20 березня російські окупанти масовано атакували дронами-камікадзе Одесу. Внаслідок атаки зайнялися масштабні пожежі у кількох районах – у місті пошкоджена цивільна інфраструктура, троє підлітків отримали поранення.