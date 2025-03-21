ППО збила 114 дронів на півдні, півночі та в центрі країни

В ніч на п’ятницю, 21 березня, сили ППО відбивали атаку 214 російських безпілотників, ліквідувавши 114 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 21 березня ворог атакував 214 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Безпілотники росіяни запустили з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

ППО України збила 114 дронів на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 81 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений, обійшлося без наслідків.

Робота ППО вночі 21 березня

«Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина», – зазначають у дописі.

Зокрема, у кількох громадах Сумської області зафіксували пожежі та руйнування внаслідок атаки. У Київській ОВА повідомили, що у декількох районах пошкоджено приватні будинки, автомобілі та господарчі приміщення. На Хмельниччині внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення одного з підприємств.

Також повідомляли, що російські окупанти пізно ввечері у четвер, 20 березня, завдали масованого дронового удару по Одесі, спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури, постраждали 3 мешканців.