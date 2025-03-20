Внаслідок нічного обстрілу Кропивницького постраждали житлові будинки

У ніч на четвер, 20 березня, російські окупанти здійснили масовану атаку на житлову забудову Кропивницького. Внаслідок атаки безпілотників зайнялися пожежі в місті, щонайменше восьмеро людей постраждали, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Окупанти завдали ударів по місту, застосувавши дрони-камікадзе. За словами голова Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, росіяни скоїли на Кропивницький наймасованішу атаку за повномасштабне вторгнення.

Внаслідок атаки у місті постраждали щонайменше восьмеро людей, серед них дитина. Трьох людей госпіталізували, один із постраждалих перебуває у важкому стані – внаслідок загоряння людина зазнала 90% опіків поверхні тіла.

Згодом у пресслужбі Національної поліції повідомили, що кількість постраждалих внаслідок атаки на Кропивницький сягнула 10 людей. Серед них – четверо дітей.

У місті пошкоджені житлові будинки у кількох районах, повідомили у пресслужбі ДСНС. У Кропивницькому виникли загоряння, які ліквідують рятувальники.

У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що обстріли Кропивницького пошкодили залізничну інфраструктуру, через що змінили маршрути низки потягів:

№53 Дніпро – Одеса

№92/60 Одеса – Харків/Краматорськ

№7 Харків – Одеса

№128 Львів – Запоріжжя

№52 Одеса – Запоріжжя

Зміна маршрутів може призвести до затримки в понад три години, попередили у компанії. Наразі на майже чотири години затримуються потяги №53/54 Дніпро – Одеса та №253/254 Кривий Ріг – Одеса. Ще на майже три години запізнюється рейс №789/790 Кропивницький – Київ.