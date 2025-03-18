Наслідки російської атаки на Харківщину

Внаслідок російської дронової атаки в ніч на вівторок, 18 березня, повністю припинив роботу нафтопереробний завод у місті Мерефа, що на Харківщині. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на повідомлення компанії.

Нафтопереробний завод належить інвестиційно-промисловій групі AES Group. Як розповіли у компанії, російська атака тривала протягом двох годин, окупанти випустили по підприємству близько 20 ударних дронів. Внаслідок обстрілу підприємство повністю знищено.

«Фактично, йдеться про початок процедури банкрутства. Атака виявилася смертельною для підприємства. Залишається лише сподіватися на міжнародні суди, але в нинішній геополітичній ситуації шанси на справедливість невеликі», – цитує «Економічна правда» співрозмовника з AES Group.

Зазначається, що це четверта російська атака на НПЗ від початку повномасштабного вторгнення. Попередні атаки призвели до того, що підприємство працювало на 10% своєї потужності, однак цього разу роботу довелося призупинити повністю.

Зазначимо, що в ніч на 18 березня росіяни атакували Україну за допомогою 137 безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів. Вранці прокуратура повідомляла, що внаслідок атаки на Харківщину отримав поранення 59-річний охоронець цивільного підприємства, ймовірно, йшлося про НПЗ у місті Мерефа.