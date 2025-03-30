Від удару в місті постраждали житловий будинок та кілька автомобілів

У неділю, 30 березня, російська армія керованою авіабомбою вдарила по п’ятиповерховому будинку в центрі Куп’янська. Щонайменше четверо людей отримала поранення, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, унаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали 27-річний чоловік та троє жінок віком 52, 61 та 68 років. Також спалахнув автомобіль, ще пʼять авто – пошкоджені.

У прокуратурі уточнили, що для атаки ворог використав ФАБ-250 з УМПК. Наразі розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 29 березня Збройні сили РФ дронами-камікадзе атакували Харків. Унаслідок атаки загинули дві людини, постраждали 35, серед них п’ятеро дітей. В лікарнях міста залишаються семеро людей, серед яких підлітка у важкому стані.

У місті є значні руйнування житлових будинків та інфраструктури. Окупанти прицільно влучили по військовому госпіталю – там є постраждалі серед військових.